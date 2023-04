La Settima Arte "premia i grandi" del cinema: consegna dei biglietti gratuiti per partecipare alla cerimonia

Mercoledì 26 aprile avrà inizio la V edizione de La Settima Arte Cinema e Industria che fino al 30 aprile animerà la città con cinque giorni di eventi tutti ad ingresso gratuito.

Nella giornata inaugurale, di mercoledì 26 aprile, al Teatro Galli di Rimini, dalle ore 10:00 (fino ad esaurimento

posti) e non oltre le ore 18:00, si terrà la consegna dei biglietti gratuiti per partecipare alla cerimonia del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria che si svolgerà il 29 aprile. Gli spettatori potranno ritirare massimo due biglietti a persona.

La cerimonia di premiazione porterà il cinema a teatro con i grandi nomi protagonisti della settima arte. Sul palco saliranno il presidente di giuria Pupi Avati e tutti i premiati: l’Autore della Cinematografia e tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, l’attrice, produttrice e icona del cinema internazionale Edwige Fenech e il regista e attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia che riceveranno il Premio Speciale alla Carriera, Bibi Film (Premio alla Produzione), Teodora Film (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia), Michele Braga (Premio alla Musica). Durante la cerimonia, alla presenza del Vice Presidente all’Organizzazione e al Marketing di Confindustria Alberto Marenghi, sarà mostrato un estratto de L’Anima dell’Impresa documentario prodotto da Confindustria. Presenterà la giornalista Paola Saluzzi.

Tanti gli appuntamenti in programma nelle cinque giornate con proiezioni, anteprime, masterclass, la consegna del Premio Cinema e Industria e del premio Valpharma per il Cinema (giovedì 27 ore 21:00 - cinema Fulgor). Opening Night mercoledì 26 (ore 21:00 - cinema Fulgor), con lo scrittore riminese Marco Missiroli fra i protagonisti delle giornate anche con “Carta bianca a Missiroli”, ciclo di film che comprende i titoli da lui scelti per la festa del cinema di Rimini. Tanti film in sala anche con la rassegna “Vittorio Storaro e l’avventura della luce” dedicata al lavoro del Premio ad honorem.

Inoltre, la formazione con le masterclass che quest’anno daranno la possibilità di ricevere l’Attestato “I mestieri di

cinema e industria”. Senza ovviamente dimenticare l’omaggio a Federico Fellini nel ricordo dell’anniversario dei 40 anni de E la nave va.