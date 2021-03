"Dopo l’Apocalisse. ipotesi per una rinascita" incontro con Franco Cardini e Riccardo Nencini

Ultimo appuntamento, venerdi 12 marzo, in diretta streaming alle 21.00 con la rassegna Sfide – i filosofi interrogano il nostro tempo. Sarà un incontro a due voci con Franco Cardini e Riccardo Nencini che “morderà” davvero sulla drammaticità del nostro tempo. Si parte dal titolo: Dopo l’Apocalisse – ipotesi per una rinascita.

Nulla sarà più come prima. Tutto resterà come prima. Due posizioni antitetiche. E due frasi fatte, due luoghi comuni senza significato. La realtà è che il professor Coronavirus ci ha insegnato molte cose. Che credevamo di esser forti e praticamente invulnerabili, mentre siamo deboli e cagionevoli. Che contavamo sulla tecnica che ci avrebbe portato a viver a lungo giovani e sani, e invece è bastato un nuovo esserino microscopico per renderci improvvisamente disorientati e isterizzati. La storia delle pandemie ci racconta tanto, ma non ci dice tutto. Oggi il progresso sta correndo in modo esponenziale, la società si evolve troppo in fretta, è utile cercar d’imparare dal passato ma è più utile ancora immaginare inediti scenari futuri. Il modello turbocapitalista non ha ancora finito di collaudarsi ed è già decrepito. E noi siamo qui. Liberi e soli. Solo che libertà e solitudine in realtà non stanno affatto bene insieme. Inventiamoci i modi per conservare la nostra libertà. Il primo di tutti è trovare il coraggio di battere la nostra solitudine.

