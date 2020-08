Show di Ferragosto con Antonio Mezzancella e i fuochi d'artificio

Sabato 15 agosto, giorno apice e “giro di boa” della stagione turistica, si tiene una nuova serata di festa in sicurezza a Cattolica. Un evento all'insegna del divertimento e della spensieratezza in Piazza I Maggio dove, a partire dalle 21.30, è protagonista lo showman Antonio Mezzancella. Uno spettacolo di imitazioni, cabaret e canzoni, un varietà “anomalo” perché fatto da una sola persona che saprà stupire il pubblico con le sue caratterizzazioni.

Per assistere allo spettacolo in tutta sicurezza e nel rispetto dei protocolli vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, l'area della piazza verrà delimitata e sarà possibile assistere occupando esclusivamente i posti a sedere previsti all’interno. All'ingresso prodotti igienizzanti per le mani e accesso consentito indossando la mascherina.

A conclusione dell’esibizione di Mezzancella, alle 23.30, gli attesi fuochi artificiali proprio nella spiaggia antistante la piazza. Grazie alla posizione centrale, lo spettacolo pirotecnico curato dall’Amministrazione Comunale sarà visibile sia dagli alberghi di levante che da quelli di ponente.

Conosciuto dal pubblico per aver trionfato nelle edizioni 2018 e 2019 del programma Rai “Tale e quale show”, Antonio Mezzancella ha fatto una lunga gavetta come intrattenitore ed imitatore nei villaggi turistici. Nel 2004, l'artista dalle origini umbre, ha sorpreso tutti vincendo il Festival di Castrocaro, che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo. I suoi primi trascorsi sono stati in radio: ha collaborato con M2O, Radio 105, Radio Uno e Radio Deejay. Nelle reti televisive nazionali arrivata nel 2014 quando si fa notare a “Quelli che il calcio” su Rai 2 con le sue imitazioni perfette di vari cantanti. Nel 2015 partecipa a 3 puntate del talent “Tú sí que vales”, in prima serata su Canale 5, classificandosi secondo assoluto. Da sei anni fa parte della Nazionale Cantanti e nel 2016 è approdato infine a ‘Tale e Quale Show’, prima come ospite – imitando Fedez in una esibizione speciale – poi come concorrente. Dal 2019 conduce il programma radiofonico “Tutti Nudi” su Radio Rai 2 con Pippo Lorusso e Dj Osso.