Si alza il sipario su “Morciano Summer Streets”, la rassegna estiva che tra musica, shopping, animazioni e attività per bambini

L'estate in Valconca entra nel vivo con Morciano Summer Streets, la rassegna estiva che tra musica, shopping, animazioni e attività per bambini animerà

per tre mercoledì (dalle ore 19:00) via Roma e le vie del centro cittadino.

"Si alza il sipario" sulla rsssegna mercoledì 28 giugno con l'arte di strada per famiglie "TangoNani" e "inBolla!" (dalle 21:00): un tango inaspettato scandito da momenti magici e dalle affascinanti bolle di sapone.

A seguire, dalle ore 21:30 spazio alla musica con l'esibizione di The Ironsides. La serata sarà arricchita dal dj set by Bina, la gincana di Karatelle della Nuova SAM, i giochi da tavolo dell'associazione La Torre, i laboratori per bambini a cura del Giardino delle Idee, letture per bambini, mercatino dei più piccoli, mercatini artigianali.

Sarà l'occasione per vivere a 360 gradi il centro morcianese, tra negozi, bar e locali.