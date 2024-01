Con lo spettacolo di Silvio Castiglioni "Il silenzio di Dio", Dostoevskij "rivive" al Salone Snaporaz

Giovedì 1° febbraio (ore 21:00) Silvio Castiglioni porta sul palcoscenico del Salone Snaporaz Il silenzio di Dio, uno spettacolo strutturato in due monologhi tratti dai capolavori di Silvio D’Arzo e Fëdor Dostoevskij, un lavoro ampiamente apprezzato dalla critica teatrale.

Uno stesso silenzio – il silenzio di Dio –risuona in Casa d’altri, tratto dal magnifico racconto di Silvio D’Arzo; e in Domani ti farò bruciare, ispirato a I fratelli Karamazov, il capolavoro di Fëdor Dostoevskij. Un silenzio che separa vita e morte, umano e divino, e accompagna due figure tragiche, entrambe prive di un posto sulla terra: alla sommessa domanda di una vecchia che vorrebbe lasciare la vita, fa eco la furente requisitoria di un demone che vorrebbe incarnarsi. Non c’è risposta al vuoto di senso che il demone e la vecchia non riescono a colmare.

Casa d’altri è un giallo dell’anima. Un’indagine esistenziale scandita da una domanda che ammutolisce chi è chiamato a rispondere. Una suspense che il silenzio non scioglie. Una responsabilità che nessuno è disposto ad assumersi. Una verità da ascoltare voltati da un’altra parte. Ma è anche “un racconto perfetto”, come lo definì Eugenio Montale dopo la morte di D’Arzo, scomparso a trentadue anni senza aver visto pubblicato il suo capolavoro. Le maschere vocali dietro cui si cela l’autore – la vecchia con la sua terribile domanda, e il prete con il suo silenzio – affiorano tra gli echi di un paesaggio purgatoriale. Un “adagio” crudele, insidiato dal silenzio.

Domani ti farò bruciare è un “presto con fuoco” che elabora le parole tratte dal Grande Inquisitore de I fratelli Karamazov, il testamento spirituale di Fëdor Dostoevskij. Un’invettiva violenta e malinconica in bilico tra la farsa e il sublime. Un dialogo negato tra un demone di mezza tacca e un Cristo consegnato al silenzio. Un interrogatorio che si rivela una confessione, in cui l’aguzzino e la vittima finiscono per fondersi in un’unica figura. Nella requisitoria incalzante del demone risuona la stessa supplica che accomuna le creature incompiute e disprezzate: che qualcuno le salvi da se stesse.