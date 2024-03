Torna l'appuntamento primaverile con "Lo Smanèt" e trasforma il salotto cittadino nel "Paese delle Meraviglie"

Ingresso giornaliero: 3€ o abbonamento per più giornate; Gratuito: bambini al di sotto 11 anni, persone disabili e over 70

Prezzo Ingresso giornaliero: 3€ o abbonamento per più giornate; Gratuito: bambini al di sotto 11 anni, persone disabili e over 70

Spazio allo stupore, alla voglia di sorprendere ed emozionarsi nel fine settimana Pasquale di Riccione. All'interno della splendida cornice del Parco Villa Lodi Fè, nelle giornate di sabato 30, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile torna l'edizione primaverile di "Lo Smanèt Easter Market", l'appuntamento per eccellenza con l'artigianato di qualità, musica e microspettacoli, attività ed intrattenimento per adulti e piccini ed infine una gustosissima area relax e food.

Sara? proprio questa residenza dai toni fiabeschi ad ospitare l’attesissima mostra mercato di Pasqua con i migliori progetti d’artigianato provenienti da tutta Italia. In questi anni e? diventata la casa degli artisti dello Smane?t e ancora una volta sara? la grande protagonista e fara? da cornice a sessanta talentuosi artigiani, trasformandosi per l’occasione in una raffinata Galleria d’arte contemporanea, che racconterà storie di artisti, designers, ceramisti, illustratori e altre cose belle.

Tre giornate di artigianato e meraviglia, all'insegna della condivisione e della bellezza. Un’edizione dedicata alla magia della Pasqua e al personaggio immaginario del Bianconiglio inventato da Lewis Carrol nel 1862, in chiave Pop! Come la Primavera che quest’anno sboccerà in città. Un vero e proprio “Paese delle Meraviglie!”

Orari:

Sabato 30/03: dalle 15:00 alle 21:00

Domenica 30/03 e lunedi? 01/04: dalle dalle 10:00 alle 21:00



Biglietti:

Ingresso giornaliero: 3€ o l’abbonamento per più giornate

Gratuito per bambini con età inferiore agli 11 anni, persone disabili e over 70

Servizio di prevendite online per accesso prioritario all’evento