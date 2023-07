Si celebra la bellezza e l’estate con "Lo Smanèt", tra artigianato di qualità, spettacoli e street food

Spazio allo stupore, alla voglia di sorprendere ed emozionarsi nel fine settimana di San Clemente. All'interno della cornice del locale Bosconegro 13.thFloor (via Gaggio, 6/B), nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio torna l'edizione estiva di "Lo Smanèt. Polvere di stelle", l'appuntamento per eccellenza con l'artigianato di qualità, musica e microspettacoli, spettacoli di danza, lettura di tarocchi creativi ed infine una gustosissima area food in un'atmosfera mozzafiato in cui sarà possibile toccare "le stelle".



Due giornate di artigianato e meraviglia, all'insegna della condivisione e della bellezza.