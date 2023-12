Germano e Teho Teardo insieme a Riccione per Pier Paolo Pasolini

Mercoledì 20 dicembre alle ore 21:00, al Palazzo del Turismo di Riccione, il 2023 della Bella stagione si conclude con uno dei più talentuosi attori italiani e un maestro delle colonne sonore. Dopo i successi ottenuti in tutta Italia con Viaggio al termine della notte di Céline e il Paradiso di Dante, Elio Germano e Teho Teardo tornano insieme a teatro e si confrontano con un altro gigante della letteratura, Pier Paolo Pasolini, portando in scena il suo primo esperimento narrativo, Il sogno di una cosa.

In questo testo scritto di getto, Pasolini ci parla con le voci di quegli italiani che nel secondo dopoguerra attraversavano illegalmente il confine per raggiungere la Jugoslavia, stremati dalla povertà e attratti dal comunismo e dalla speranza di un lavoro dignitoso e di cibo per tutti. Scritto prima di Ragazzi di vita e Una vita violenta, ma pubblicato solo nel 1962, Il sogno di una cosa è al tempo stesso il romanzo d’esordio e l’ultima tappa della stagione narrativa di Pasolini. Germano e Teardo lo riportano all’attenzione sul palco della sala Granturismo (ore 21), in una versione fatta di parole e musica.

Nato a Roma nel 1980, Elio Germano – attualmente in sala con il film di Michele Riondino Palazzina Laf – è l’attore italiano più premiato degli ultimi 15 anni. Dal 2007 a oggi ha conquistato la critica italiana (4 David di Donatello, 3 Globi d’Oro, 2 Ciak d’Oro e 2 Nastri d’Argento) e anche quella internazionale, ricevendo il premio come miglior attore sia al Festival di Cannes (2010) che a quello di Berlino (2020).

Compositore attivo con registi come Sorrentino, Vicari, Salvatores, Chiesa, Molaioli e Cupellini, Teho Teardo ha firmato le musiche di film come Il divo, Diaz, Denti, Lavorare con lentezza, La ragazza del lago e Una vita tranquilla; come Germano, è ora in sala con Palazzina Laf. Numerose anche le sue collaborazioni a teatro (con Motus, Socìetas Raffaello Sanzio, il commediografo irlandese Enda Walsh) e con musicistiinternazionali: tra gli altri Lydia Lunch, James George Thirlwell, Alexander B?l?nescu e soprattutto Blixa Bargeld (EinstürzendeNeubauten, Nick Cave and the Bad Seeds), con cui ha cofirmato due album e due EP.

Lo spettacolo è sold out. E’ possibile iscriversi alla lista d’attesa