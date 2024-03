Appuntamento a teatro con la risata: Maria Pia Timo porta in scena il "suo rapporto spicciolo" con il denaro

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento della stagione 23/24 del Teatro CorTe Coriano. A salire sul palcoscenico romagnolo tutta la comicità di Maria Pia Timo, sabato 23 marzo alle ore 21:15, con Sol di soldi – vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere, uno spettacolo di Di Maria Pia Timo e Roberto Pozzi.

Uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. Dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a Paypal. La moneta vera, falsa, coniata, scritta, scarabocchiata, strappata, rattoppata con lo scotch, l’inflazione, lo spread, il tag, il taeg, gli eurobond, chi sono questi sconosciuti?

Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, scritto con la consulenza di una banking trainer, per ridere di un intero mondo finanziario in cui non capiamo nulla o quasi e ci affidiamo ad altri, ma sempre ignari, tenendo le dita di una mano incrociate e l’altra a cercare scongiuri sotto la cintola.

