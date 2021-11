Soul Kitchen, 18 serate tra cucina, cibo, vino, arte, musica e divertimento

Da giovedì 4 novembre e per sei settimane consecutive, Paolo Bissaro e Roberto “Bubana” Filippi trasformano il Pizzicagnolo in Soul Kitchen: 18 serate fra cucina, cibo, vino, arte, musica e divertimento con menu abbinati a cantine proposte da sommelier di alto livello. Si parte con l’aperitivo ‘assembramento sospetto’ aperto a tutti e si godrà di concerti, poesia, spezzoni di film… E per due settimane ecco gli appuntamenti BYOB (bring your own booze): sarà cioè possibile portare il vino da casa e condividerlo con i commensali. Nasce da una chiacchierata fra due vecchi amici di vita e passione per il cibo, il progetto “Soul Kitchen”. A partire dal 4 novembre per sei settimane faranno del Pizzicagnolo di via Carlo Matteucci 4 ogni giovedì, venerdì e sabato una sorta di set della fortunata pellicola di Fatith Akin ai piedi del grattacielo.

Verrà dato vita anche a un meltin pot culturale che divertirà e stupirà per la degustazione, un format tutto in divenire.



