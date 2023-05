Una giornata "spaziale" al parco divertimenti con la Space Family più amata del web

Prezzo non disponibile

Domenica 7 maggio è prevista una giornata “spaziale” a Fiabilandia. Dalla galassia web la Space Family atterrerà nel parco divertimenti e riserverà a tutti i suoi fan una giornata indimenticabile.

Sara Di Sturco, Valentino Bisegna e il loro simpaticissmo Martino incontreranno i loro follower e trascorreranno insieme l’intera giornata; la famiglia più amata dal web, che in pochissimo tempo ha raggiunto il mezzo milione di iscritti al loro canale Youtube, suscitando interesse e intrattenendo la propria community attraverso racconti divertenti e virali delle loro avventure, sarà presente con il loro esclusivo merchandising.

Appuntamento alle ore 11:00 al Pala Giallo di Fiabilandia per Meet&Greet, racconti e foto con tutti i presenti. Sara, Valentino e Martino trascorreranno poi l’intera giornata a Fiabilandia tra le divertenti e uniche attrazioni che il Parco offre...e non perdetevi gli spettacoli dal vivo, che per l’occasione vi riserveranno sorprese e irruzioni.