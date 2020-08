Spazio al cinema italiano all'Arena Lido

Nuovi appuntamenti cinematografici all’Arena Lido alla Darsena di Rimini. Spazio a tre serate dedicate al cinema italiano.

Lunedì 10 agosto è in cartellone Gli anni più belli, l’ultimo film di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, storia di quattro amici dagli anni ’60 ad oggi. Martedì 11 agosto è la volta di Martin Eden, il film di Piero Marcello con Luca Marinelli ispirato dal romanzo di Jack London. Per giovedì 13 agosto è attesa la prima visione de Il grande passo di Antonio Padovan con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, fratelli divisi ricongiunti per via del folle progetto di un viaggio verso la luna: ospiti della serata il regista, la produttrice Elisabetta Olmi e l’aiuto regista Alessandra Gori.

Le proiezioni iniziano alle ore 21.15.

Biglietti € 6,00 interi, € 5 ridotti (esclusi eventi speciali): prevendita online tramite Liveticket o direttamente alla cassa dell’Arena ogni sera a partire dalle ore 20.