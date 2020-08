Uno spettacolare show di pole dance a bordo piscina

Domenica 9 agosto ci si può immergere nelle acque smeraldo di Perle d’Acqua Park a Riccione e godetersi lo spettacolo: a partire dalle ore 17, atleti e insegnanti di AcroPole Gym Studio di Riccione, si esibiranno a bordo piscina.

Uno spettacolo affascinante e suggestivo da godersi immersi nell’immensa piscina di Perle d’Acqua Park. La Pole Dance è una disciplina sportiva a tutti gli effetti che riesce a far lavorare ogni muscolo del corpo. Si tratta di un esercizio intenso e completo, che unisce ginnastica acrobatica e danza al ritmo di musica per giungere a creare emozionanti coreografie. Con il tempo e l'impegno, aiuta ad acquisire maggiore flessibilità, forza, coordinazione, resistenza e agilità. Uno spettacolo ancora più coinvolgente se messo in scena a Perle d’Acqua Park, che ha riscosso un successo travolgente nella prima edizione della scorsa estate, un appuntamento da segnare in agenda e da non perdere.

Perle d’Acqua Park, il parco del benessere Termale di Riccione Terme è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18,30 fino al 6 settembre.