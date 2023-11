Appuntamento a teatro per adulti e piccini. Le festività natalizie sono all’insegna della prosa

Appuntamento a teatro. Le festività natalizie sono all’insegna della musica e delle fiabe. Per l'occasione, infatti, il Teatro degli Atti è pronto ad accogliere nel mese di dicembre adulti e piccini proponendo una mini rassegna di spettacoli che si svilupperà in tre proposte (tutte ad ingresso gratuito), portate in scena da "Mulino di Amleto Teatro" e "Korekané".

Si comincia venerdì 8 dicembre con "Le grandi fughe del mago Houdini" di e con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni (dai 3 anni in su), per proseguire il pomeriggio successivo (sabato 9 dicembre) "Esopopea- Insegnamenti per una vita favolosa”, spettacolo ispirato alle favole di Esopo, scritto e interpretato da Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli, realizzato in collaborazione con Cast Oro Teatro e Associazione CondueBieunaZeta. Chiude il ciclo venerdì 29 dicembre "Il Natale di Melania", lettura animata con musica dal vivo che vedrà sul palco Alberto Guiducci, Chiara Cicognani e Tiziano Paganelli (dai 6 anni).

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 16:00 e sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria a partire da sabato 25 novembre.

Il Programma :

- Venerdì 8 dicembre (ore 16:00) - Teatro degli Atti

Mulino Amleto Teatro

"Le grandi fughe del mago Houdini"

di e con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni

regia Beppe Chirico

durata 1 ora

età indicata: dai 3 anni, per tutti

- Sabato 9 dicembre (ore 16:00) - Teatro degli Atti

Mulino Amleto Teatro

"Esopopea- Insegnamenti per una vita favolosa"

spettacolo ispirato alle favole di Esopo

scritto e interpretato da Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli

regia Matteo Giorgetti

in collaborazione con Cast Oro Teatro e Associazione CondueBieunaZeta

durata: 1 ora

età indicata: dai 4 anni, per tutti