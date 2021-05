"Il meglio di..." va in scena lo spettacolo di Andrea Pucci

I concerti all’Arena della Regina di Cattolica si arricchiscono con lo spettacolo “Il meglio di…” di Andrea Pucci. L’appuntamento è per venerdi 13 agosto. Il suo Nuovo One-man show sarà un work in Progress ripercorrendo Fuori dagli schemi teatrali gli scheck che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico in sala, il tutto accompagnato dalla Zurawski live band. La serata di Pucci si aggiunge al programma estivo dell’Arena della regina che prevede:

10 luglio Colapesce Di Martino

16 luglio Alice Canta Battiato.

29 luglio Jethro Tull

7 agosto Massimo Ranieri

13 agosto Pucci.

14 Agosto Gigi D alessio.

16 agosto Antonello Venditti.

20 agosto Francesco De Gregori

21 agosto Levante.

28 agosto Samuele Bersani

Per informazioni e biglietti chiamare la pulp concerti 3290058054.