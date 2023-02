Con "Stand Up Poetry", va in scena un nuovo modo di fare poesia

La stagione del Teatro Pazzini di Verucchio prosegue con una grande novità: ad andare in scena sabato 11 febbraio (ore 21:15) è Lorenzo Maragoni in Stand up Poetry.

"Stand up poetry" è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell'amore, del lavoro, dell'arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un'ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia.

Poesie d’amore, poesie sulla quotidianità dei trentenni, poesie su inezie della vita di tutti i giorni, poesie che parlano dei poeti e del potere della poesia. Il passaggio da un componimento all’altro avviene in modo fluido e mai pretestuoso, forse anche grazie all’esperienza da regista di Maragoni, che convive nell’artista con l’animo del poeta.

Senso del ritmo, enfasi, coinvolgimento fanno emergere come l’effetto di spontaneità sia ottenuto grazie a scelte non improvvisate, e rendono lo spettacolo un vero e proprio crescendo in grado di ingaggiare tanto lo spettatore arrivato in ritardo quanto l’avventore del bar capitato lì per caso".



Lorenzo Maragoni è nato a Terni e vive a Roma. Dal 2010 lavora come regista, autore e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza e con il Teatro Metastasio di Prato. Tra i suoi maestri teatrali, Massimiliano Civica, Andrea Pennacchi, Giuliana Musso, Lucia Calamaro. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale. Nel 2021 risulta vincitore del premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa. Nel settembre 2021 si laurea campione italiano di Poetry Slam, e nel maggio 2022 campione mondiale di Poetry Slam.