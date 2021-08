Stefano Bonaccini parla del suo libro “Il paese che vogliamo” con Simona Ventura

Mercoledì 18 agosto dalle ore 18.30 a Portoverde in Piazza Colombo a Misano Adriatico, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà intervistato dalla spumeggiante Simona Ventura e Giovanni Terzi in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Il paese che vogliamo. Idee e proposte per l'Italia del futuro” (Edizioni Piemme).



Il confronto si terrà nella suggestiva cornice di Portoverde oramai da tempo adibita a salotto letterario nel calendario estivo misanese, partendo dunque dalla riflessione estrapolata dal suo testo “qui c’è tutto ciò che siamo e vorremmo essere. Vale per l'Emilia Romagna, vale per l'Italia" ci racconterà di quanto appreso dal costante contatto diretto con i territori, offrendo spunti, idee e progetti di ampio respiro che possano essere all’altezza della sfida che l’Italia del futuro dovrà affrontare per reagire alla crisi innescata da questa pandemia che stiamo ancora vivendo. “La parte più bella e difficile del fare politica – dichiara Stefano Bonaccini nel suo nuovo libro – è quella di toccare con mano i problemi e le esigenze dei cittadini per progettare un domani migliore.”Modalità di accesso alla Piazza: ? l’area dello spettacolo sarà delimitata e le sedute distanziate. Stante la limitatezza dei posti a sedere e per motivi di sicurezza si richiede la prenotazione al numero 3334676728(Martina). Saranno garantite le norme anti Covid-19 previste dai protocolli. Si ricorda inoltre che per la partecipazione all'evento è obbligatorio essere in possesso del Green Pass.