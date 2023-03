Lo scienziato di fama internazionale Stefano Mancuso, porta a Rimini il suo "Pianeta delle piante"

Sabato 18 marzo alle ore 17:00, nell’ambito del ciclo d'incontri all'interno della manifestazione "Giardini d’Autore", il Giardino delle Sculture del PART ospiterà l'incontro “Il pianeta delle Piante” che porterà in città lo studioso di prestigio mondiale Stefano Mancuso, il quale esporrà le sue soluzioni in merito al nostro sempre più complicato rapporto con l’ambiente.

L’incontro, si terrà e verterà sulla trasmissione della convinzione che le piante, rappresentando l'86% di tutto quanto e? vivo su questo pianeta, sono il motore stesso della vita. E? grazie alle piante che la Terra ospita tutta la vita che conosciamo e grazie alle piante risolveremo la maggior parte dei problemi del nostro difficoltoso rapporto con l'ambiente.

“Noi percepiamo il problema dell’ambiente pensando alla conservazione delle foreste, cosa che è buona e giusta e va fatta. Però il punto non è questo, il vero problema dell’ambiente sono le città.

La natura non è più qualcosa che dobbiamo cercare di difendere, è la natura che si deve difendere da noi. Bisognerebbe fare entrare nelle città quanta più natura possibile e per fare questo bisognerebbe ripensare dall’inizio il modo in cui si costruiscono gli edifici e come si immagina l’urbanistica di una città”.