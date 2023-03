Riprendono nel mese di aprile i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Gli appuntamenti con "Di storia in storia" avranno inizio mercoledì 5 aprile e poi si prosegue, sempre il mercoledì pomeriggio, fino al 19 aprile. La prenotazione è obbligatoria, l’età consigliata va dai 2 ai 6 anni

“Di storia in storia”: al via i nuovi appuntamenti di lettura per bambini in biblioteca