Suggestioni medievali alla Rocca di San Leo con Ensemble Lucidarium

Martedì 20 luglio ore 21,30 all’interno della Rocca di San Leo Ensemble Lucidarium presenta Troubadour, Trobairitz, Payyetan, Jongleur voci "diverse" nella musica medievale. Il nono concerto del San Leo Festival si sposa magnificamente con lo scenario maestoso della Fortezza di San Leo dove avrà luogo. Le suggestioni medievali del programma trovano un naturale eco nella Rocca di San Leo, esaltandone la magia.

I Lucidarium da anni lavorano sulla base di fonti storiche, immagini e tradizioni orali per far rivivere la straordinaria intensità della musica medievale. Con questo programma, il gruppo approfondisce la sua ricerca sulla musica dei “diversi”, come le donne, gli ebrei e gli altri, come, per esempio, gli strumentisti. Il repertorio proviene dal XII e XIII secolo: le opere dei Troubadours e dei Trouvères, ma anche delle loro controparti femminili o ebree, insieme alla musica strumentale dell'epoca. Evento centrale della storia medievale sono le crociate. Di queste si mostreranno i entrambi i lati: le rivendicazioni cristiane su Gerusalemme hanno come contropartita i lamenti delle vittime ebree che hanno lasciato sulla loro strada. Il gruppo Lucidarium - formato da Enrico Fink al canto, Luca Piccioni al canto e liuto, Massimiliano Dragoni salterio e percussioni e Avery Gosfield al flauto, flauto e tamburo, concetto e ricerca - è specializzato su un approccio multiculturale nei confronti della musica antica, facendo rivivere le voci degli “altri”, coloro che vivevano all'ombra delle grandi istituzioni, in un modo attuale e coinvolgente, progettato per il pubblico del 21° secolo. Sebbene la ricerca sia a cura del suo direttore, il prodotto finale viene sviluppato collettivamente, frutto di prove in cui ogni musicista è pienamente coinvolto nel processo creativo. Questa combinazione di ricerca d’avanguardia, creatività e uno stile di performance energico e spontaneo ha portato il plauso sia del pubblico che della critica all'ensemble.Il lavoro dei Lucidarium è attualmente suddiviso in diversi progetti: Ars Italica, che esplora diversi aspetti della cultura italiana attraverso la musica e la poesia, e Ars Hebraicae, dedicato alla ricostruzione del paesaggio sonoro degli ebrei nell'Europa rinascimentale. Programmi innovativi che esplorano i legami tra trasmissione orale e scritta, i meccanismi che hanno portato melodie, testi e danze in tutta Europa e oltre sono uno dei tratti distintivi del gruppo. Biglietti: 15 euro intero – 10 euro ridotto. Prenotazione obbligatoria al info@sanleo2000.it o 3395497576 (solo whatsapp) o 0541 926967 con ritiro del biglietto all’ingresso.