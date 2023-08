"Ma fattela una risata", uno spettacolo sulle discriminazioni quotidiane nei confronti delle persone LGBTQI+

Nel fine settimana della città di Rimini, a partire da mercoledì 2 agosto e fino a domenica 6 agosto torna il Summer Pride Week, la manifestazione che pone l’attenzione sui diritti e le libertà della comunità LGBTQIA+, attraverso la quale "porre l'accento" sull’orgoglio, sulla fierezza e sulla bellezza di essere sè stessi, celebrando la diversità sessuale. Il Pride rimarca la normalità dell’amore senza schemi predefiniti opponendosi a qualsiasi tipo di violenza e stigma sociale nei confronti delle persone gay, lesbiche, transgendr e bisessuali.

La manifestazione porta con sè in città tante occasioni di incontro, spettacoli, divertimento e la tradizionale parata che "sfilerà" sul lungomare della città nella giornata di domenica 6 agosto.

Nella serata di giovedì 3 agosto, presso La Community 27 (ore 19:00) si terrà “Ma fattela una risata”, uno spettacolo su micro aggressioni, discriminazioni quotidiane nei confronti delle persone LGBTQI+ e luoghi comuni su questa tematica, adozioni e GPA. L'incontro sarà arricchito dalla partecipare della performer di burlesque di fama internazionale Freaky Candy e dal contributo scientifico della dott.ssa Sara Cusato (psicologa e sessuologa).

“Ma fattela una risata” è la tipica risposta sulla difensiva di chi viene rimproverato per una battutaccia, uno stereotipo, un luogo comune. “Ma fattela una risata” è il tema dello spettacolo che ci racconta in modo divertente e provocatorio come queste dinamiche ci coinvolgono “a nostra insaputa” e ci rivelano alcune pieghe oscure dove ancora si annidano scorie di misoginia, sessismo, omobitransfobia. abilismo, pregiudizi sulle famiglie omogenitoriali. Con la performer di burlesque Freaky Candy e il contributo scientifico della dott.ssa Sara Cusato, magari proprio grazie a una risata e con molta ironia, si potrà scoprire come riconoscere e superare questi comportamenti e contribuire a una società più rispettosa.

A seguire, alle ore 21:00 si terrà “Queer Poetry Slam” con @vividiversi.