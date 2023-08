La voce "adrenalinica" di Senhit canterà contro ogni forma di discriminazione e violenza

Domenica 6 agosto, sul palcoscenico del Summer Pride di Rimini salirà Senhit che raggiungerà la città al tramonto (dalle ore 18:00) per "offrire" la propria voce alla manifestazione che pone l’attenzione sui diritti e le libertà della comunità LGBTQIA+, attraverso la quale "porre l'accento" sull’orgoglio, sulla fierezza e sulla bellezza di essere sè stessi, celebrando la diversità sessuale.

Dopo aver partecipato per diversi anni al Pride di Bologna, sua città natale, ma anche ai Pride di Roma, Milano e Madrid, questa è la prima volta che Senhit sale sul palco della manifestazione di Rimini.

Con il suo percorso artistico, cittadina del mondo, italiana di origine eritrea, ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a una musica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive per ballare e cantare tutti insieme.

È in radio il nuovo singolo “Pow”, una sferzata di energia che invita a non aver paura delle sfide e a farsi rispettare. Il video è firmato da Luca Tommassini e trasporta il pubblico in un mondo che sembra dipinto da Keith Haring, ispirato all’opera “tuttotondo”, in cui forme e colori invadono ogni superfice e ogni ballerino.

Senhit, artista poliedrica, cantante, attrice e performer, vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.