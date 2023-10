Il "fenomeno" Andrea Lucchetta "scende in campo" per il Super Spikeball

Le porte scorrevoli de Le Befane Shopping Centre di Rimini sono pronte ad indossare la propria tenuta sportiva e mostrare il proprio spirito competitivo. La struttura commerciale, infatti, per l'intera settimana in corso e sino a domenica 15 ottobre, ospita Super Spikeball: una manifestazione sportiva attraverso la quale avvicinare giovani e giovanissimi alla pratica del volley.

A sostegno di questa iniziativa, nella giornata di venerdì 13 ottobre "scenderà in campo" Andrea 'Lucky' Lucchetta, celebre ex pallavolista della Nazionale Italiana che tra gli Anni 80 e 90, (in qualità di capitano) fu membro della cosiddetta "gerazione di fenomeni". Ad oggi, telecronista e testimonial dello Spikeball oltre che ideatore dell'omonima serie d'animazione prodotta da Rai Kids e Lucky Dreams, scritta con l'ausilio di Mario Bellina, Andrea Fazzini e Marco Storani (regia).

Nella propria carriera sportiva, il poliedrico sportivo ha collezionato riconoscimenti di ogni tipologia e per l'occasione raggiungerà la struttura commerciale in qualità di ospite per incontrare ragazze e ragazzi per sostenere e promuovere l'inclusiva e stimolante disciplina: "Lo Spikeball - racconta A. Lucchetta - è un nuovo modo di avvicinarsi allo sport: bisogna schiacciare la palla, divertendosi come vuoi, senza schemi, ognuno con il proprio gioco, il proprio metodo e i propri tempi".

L'attività sportiva che avrà svolgimento durante la settimana sarà sostenuta da parte degli istruttori della PGS OMAR Volley Rimini che coinvolgeranno i partecipanti in tante partite appassionanti e momenti ludici propedeutici al gioco della pallavolo.

Domenica 15 ottobre, infine, la manifestazione dedicata al Super Spikeball si concluderà con il laboratorio LuckyLab.

Ingresso libero