Il Teatro Pazzini di Verucchio Presenta il Talent Show dei Comici Emergenti

Il Teatro Pazzini di Verucchio si prepara ad accogliere una serie di nuovi talenti comici provenienti da tutta Italia in una spettacolare passerella di risate. Sabato 13 aprile e sabato 20 aprile arriva sul palcoscenico romagnolo Locomix.

Presentano le due serate di selezioni Ettore Mularoni e Marina Tamagnini di Associazione Locomotiva S. Marino. Ogni serata sarà animata dalla presenza dell'eclettico trio Beati Precari, (Massimo Modula, Giacomo Depaoli e Daniele Torri) che accompagnerà gli artisti con una colonna sonora dal vivo, aggiungendo un tocco vibrante e unico alla performance.

Comici ammessi alle selezioni di sabato 13 aprile: Andrea Graziani, Bromance, Claudio Nebbi, Davide Giovannetti, Fabio Ferraro, Mirko Eleonori, Simone Donini e Zagor Borghesi.

Lo spettacolo non è solo una semplice esibizione comica, ma una competizione interattiva in cui il pubblico diventa giudice dei numerosi concorrenti che si esibiranno sul palcoscenico. Attraverso un sistema di votazione, gli spettatori avranno il potere di decretare il vincitore della serata. Sul palco del Pazzini, 8 comici per ogni serata di selezioni, si esibiranno ognuno con il loro cavallo di battaglia, (della durata di non più di 8 minuti a testa). Una giuria composta da esperti del settore avrà il compito di selezionare i sei finalisti che si contenderanno il titolo nella serata finale, programmata per sabato 4 maggio 2024 al prestigioso Teatro Concordia di San Marino. L'evento promette di offrire non solo divertimento e intrattenimento di qualità, ma anche l'opportunità di scoprire nuovi talenti nel mondo della comicità italiana.

Breve storia della lunga storia di Locomix: Nel lontano 2000, presso l'Associazione Culturale Locomotiva di San Marino, nacque un'idea che avrebbe fatto storia: Locomix. Il successo di questo festival fu sorprendente fin dall'inizio. La prima edizione, (questa sarà la 17 esima), vide il trionfo del gruppo comico cesenate-sammarinese Le Barnos, che in seguito partecipò anche a Zelig. Nel corso degli anni, sul palco di Locomix si sono esibiti comici diventati celebri, tra cui Le Barnos, Baz, Giorgio Montanini, Bruce Ketta, I Panpers, Andrea Vasumi, Enrico Zambianchi, Marco Dondarini, Pietro Sparacino, Matthias Martelli, solo per citarne alcuni.

Già dalla seconda edizione, Locomix è entrato a far parte del circuito di Bravo Grazie, che vedeva partecipare i vincitori dei vari festival comici italiani, decretando annualmente il campione nazionale della comicità. Durante la finale trasmessa su Rai 2, Marco Bazzoni (BAZ) e Alex De Santis vinsero in rappresentanza di Locomix.

Negli anni, il festival è cresciuto e si è evoluto, ma ha sempre mantenuto come obiettivo principale quello di divertire gli spettatori e dare un'opportunità ai comici emergenti di farsi conoscere. Un passo significativo avvenne quando l'Associazione Locomotiva iniziò a collaborare con la Compagnia Fratelli di Taglia di Riccione, grazie alla quale le selezioni dei partecipanti alla finale si svolgevano in territorio italiano. Dopo otto anni di pausa, quest'anno è stata presa la decisione di riprendere il percorso intrapreso, e per la prima volta le selezioni di questa edizione si terranno al Teatro Pazzini di Verucchio.

Per informazioni e prenotazioni tel. 320 5769769

Ingresso intero € 10; ridotto € 8

Ridotto per under 25 e over 65

Prevendita online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

www.fratelliditaglia/teatropazziniverucchio

facebook: Teatro Eugenio Pazzini Verucchio

instagram: Teatro Pazzini Verucchio

Teatro Pazzini Verucchio via S. Francesco n. 12 Verucchio (Rimini)