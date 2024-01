Sulle note delle celebri musiche degli Abba a teatro "Mamma mia! Puntini, puntini, puntini"

Dopo il successo di ‘‘Te lo ricordi Grease, il Musical?’, venerdì 2 febbraio al Teatro della Regina di Cattolica andrà in scena "Mamma Mia! Puntini, puntini, puntini" un musical a cura dall’associazione teatrale Happy Days di Fano che farà sognare il pubblico sulle note delle celebri musiche degli Abba. La serata sarà ancora una volta l’occasione per ricordare Manu, collaboratrice dello studio Odontoiatrico Specialistico Ban Mancini Fabbri e per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ant – Associazione Nazionale Tumori.

Un evento organizzato dall’Associazione ‘Il cuore della Manu’, con il contributo dello studio odontoiatrico e di GNC Metalli srl di Danilo Nesi, e la collaborazione di Città di Cattolica, che nasce dal desiderio di aiutare chi più ne ha bisogno e sostenere la Fondazione Ant che si occupa di assistenza medica domiciliare ai malati oncologici.

“Siamo molto felici di poter ripetere anche quest’anno questa bella iniziativa che ci permetterà di fare del bene e, soprattutto, di ricordare una carissima collega del nostro studio che, durante la malattia, è stata assistita proprio da Ant”, afferma il team dello Studio Odontoiatrico.

Gli attori dell’associazione Happy Days, diretti da Fabrizio Bartolucci e Caterina Maggini, trasporteranno il pubblico nelle atmosfere di un’incantevole isola greca per rivivere una storia d’amore, di risate e di amicizia incorniciata dalle mitiche canzoni del gruppo svedese.

Flash mob: per chi volesse un’anteprima dello spettacolo, l’appuntamento è per domenica 21 gennaio in viale Bovio, alle 17 circa, per un flash mob assolutamente da non perdere.

I biglietti sono già disponibili in prevendita a Cattolica presso:

Studio Odontoiatrico Specialistico Ban Mancini Fabbri, via del porto 17/c

Tabaccheria Cimino, piazza Nettuno 2

Info: 3493135357

Costo del biglietto: euro 20,00 per platea, galleria e palchi, euro 13 per il loggione