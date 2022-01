A teatro si ride con la Sagra Famiglia del comico Paolo Cevoli

La stagione del Teatro della Regina di Cattolica riparte venerdì 14 gennaio (ore 21.15) con lo spettacolo comico La sagra famiglia di e con Paolo Cevoli. “Mia figlia piangeva perche? non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?” “Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi...”

Genitori e figli. Dramma della nostra epoca. Ma forse questo problema esisteva gia? al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli?

Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille, Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona con Mose? e il popolo ebraico. E la famiglia di San Giuseppe, Maria e Gesu? Bambino. La Sacra Famiglia. Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare La sagra famiglia.

Paolo Cevoli, noto personaggio della trasmissione Zelig, nel ruolo dell’assessore Palmiro Cangini di Roncofritto, ma anche Manager del settore ristorazione. Nato a Riccione in una famiglia di albergatori, si laurea in Giurisprudenza e mentre lavora nella ristorazione partecipa al concorso per giovani comici La zanzara d’oro, classificandosi come terzo e da qui nasce il suo sodalizio con Zelig. Sul palcoscenico della trasmissione televisiva porta l’Assessore alle attivita? varie ed eventuali e l’imprenditore del Glorioso maialificio Casadei Teddi Casadey. Fra spettacoli e tour estivi, Cevoli e? protagonista da anni di spettacoli teatrali di grandissimo successo (La penultima cena, Il sosia di lui, La Bibbia, La sagra famiglia) e nel 2014 approda anche al cinema come attore principale e regista con il film Soldato semplice, commedia all’italiana che dirige e interpreta raccontando la storia della prima guerra mondiale. Recentemente e? stato ospite di Claudio Bisio a Sanremo e da anni e? testimonial della Regione Emilia Romagna per cui ha prodotto le serie web Romagnoli dop e La diritta via che contano oltre 30 milioni di visualizzazioni sul web. Dal 2021 e? testimonial di Caviro per cui ha prodotto la serie web “Ti racconto una storia” anche questa con milioni di visualizzazioni. Contratto rinnovato anche per il 2022.