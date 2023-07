Si alza il sipario sul salotto en plen air de “La Terrazza della Dolce Vita”: tra i primi ospiti Pupi Avati e Paola Perego

Partono con un Pupi Avati in veste di scrittore appassionato di Boccaccio, e Paola Perego, volto dei palinsesti Rai anche per il prossimo anno, gli appuntamenti de “La Terrazza della dolce vita”, i salotti culturali en plein air ideati e organizzati da Giovanni Terzi e Simona Ventura nel giardino del Grand Hotel di Rimini, l’hotel dei sogni preferito da Federico Fellini. Il tema della rassegna di quest’anno che allieterà le serate riminesi fino al 10 agosto è: ‘L’amore salverà il mondo?’

Primo appuntamento domenica 30 luglio (ore 19:00), insieme al regista bolognese e alla conduttrice, i primi due ospiti di una carrellata di 30 protagonisti tra artisti, giornalisti e politici, per 12 giornate di appuntamenti che si chiuderanno il 10 agosto.

Classe 1938, emiliano Doc, Pupi Avati arriva a Rimini reduce dall’uscita nelle sale italiane del suo ultimo film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” totalmente ambientato a Bologna, sua città natale. Alla “Terrazza della Dolce Vita” presenta il suo ultimo libro “L’Alta fantasia”, edito da Solferino nel 2021, che racconta il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante (sarà possibile acquistare il libro durante l’incontro).

La serata vede come ospite anche la conduttrice televisiva Paola Perego, che ha appena annunciato la conferma della stagione 2023/2024 in Rai nel programma “Citofonare Rai 2”, condotto con la collega Simona Ventura.

Gli appuntamenti proseguono lunedì 31 luglio sempre alle ore 19:00. Giovanni Terzi e Simona Ventura intervisteranno il giornalista Massimo Giletti, ex conduttore del canale La7, oggi in corsa per sostituire Bianca Berlinguer in Rai, e il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro.

Martedì 1 agosto siederanno nel salotto riminese l’attrice Marisa Laurito e la giornalista esperta di politica estera Fiamma Nirestein, oggi vicepresidente della Commissione esteri della Camera.

Le serate sono ad ingresso gratuito con prenotazione