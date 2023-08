Cala il sipario sul salotto culturale del Grand Hotel: ospiti il pilota di F1 Fisichella e il musicista Ferradini

Si chiude con un’altra serata ricca di ospiti celebri e sorprese “La Terrazza della Dolce Vita” il programma di incontri culturali en plein air organizzati da Giovanni Terzi e Simona Ventura nel giardino del Grand Hotel di Rimini, che ha registrato un grande successo di pubblico.

Sarà il mondo della Formula 1, raccontata dal pilota automobilistico Giancarlo Fisichella e l’esibizione di Marco Ferradini, l’autore della celebre hit degli anni Ottanta “Teorema”, a chiudere la serie di appuntamenti che hanno intrattenuto il pubblico per 12 serate, tutte gratuite, portando a Rimini 30 ospiti tra autori, registi, giornalisti, cantanti, sportivi e politici.

Fisichella con 231 Gran Premi disputati, è annoverato tra i piloti più forti della storia grazie al suo enorme contribuito alla Formula 1 e alle corse del Campionato del Mondo nell’Endurance. Una passione nata da piccolo, grazie al padre che aggiustava i motori e lo fece salire, per la prima volta, su un minikart a otto anni.

Marco Ferradini, artista tra i più importanti della scena cantautorale italiana, ricordato per la canzone che da quarant’anni è ancora il suo più grande successo, “Teorema”, si esibirà con la figlia Marta Charlotte, anch’essa cantante, che condivide con il padre la passione per la musica oltre che i palcoscenici. Cresciuta a pane e musica, cantautrice e attrice, con una bellissima voce, vanta diverse collaborazioni con artisti famosi come Gino Vannelli, Zucchero, Ron, Roy Paci, William Kentridge e Fabrizio Meloni.

La serata avrà inizio alle ore 19:00, ad ingresso gratuito con prenotazione. In caso di maltempo si svolgerà all’interno del Grand Hotel (Sala Leonardo)