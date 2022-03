“Testimoni di speranza”ospita don Gianni Castorani

Seconda serata con “Testimoni di speranza”. A portare il suo contributo, venerdì 4 marzo alle 21 online, sarà don Giovanni Castorani, evangelizzatore di strada, fondatore dell’associazione Sentinelle del Mattino di Pasqua.

Secondo appuntamento venerdì 4 marzo con il ciclo d’incontri online “Testimoni di Speranza”, aperto la scorsa settimana con successo dal musicista Beppe Carletti, leader de I Nomadi. Ospite della serata, questa volta sarà un sacerdote, don Gianni Castorani, fondatore dell’associazione Sentinelle del Mattino di Pasqua e della “Scuola di evangelizzazione” legata al progetto Jeunesse Lumière di padre Daniel-Ange.

La serata, promossa dall’ associazione onlus Punto Giovane di Riccione con un gruppo di amici, potrà essere seguita dalle 21 in poi attraverso il canale Youtube di Pregaudio: https://youtu.be/sAgnc4P9G6o

L’apostolato di don Castorani è dedicato soprattutto all’evangelizzazione di strada, cammino che ha cominciato a fare nel 1995, cinque anni prima della sua ordinazione sacerdotale, durante una missione di strada condivisa con il Rinnovamento nello Spirito in Nord Italia. Un’occasione particolare che gli ha fatto scoprire quanta ricerca di Dio c’è nel cuore dei giovani. Dopo questa esperienza ha conosciuto Daniel Ange, monaco di origine belga che ha fondato la scuola di evangelizzazione “Jeunesse Lumière” in Francia nel 1984. Ha così frequentato la sua scuola ed è rimasto al suo fianco nell’evangelizzazione di strada dal 1998 al 2001. Ha poi riportato quest’esperienza a Firenze. La “scuola di evangelizzazione” è una scuola dei giovani e per i giovani, sono circa una decina quelli che ogni anno lasciano tutto e si dedicano a questa opportunità formativa. Sono ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni che si donano al Signore per una straordinaria esperienza di fede. La scuola è a Bagno a Ripoli, zona Firenze sud, nel monastero dello Spirito Santo. https://www.scuoladievangelizzazione.it



Per info su WhatsApp 338 4300719 (Massimo)