"The Club. Music & More" alla Caffetteria di Villa Verucchio

The Club. Music & More è una nuova la rassegna artistica della storica Caffetteria Zanni di Villa Verucchio, dove ascoltare musica e concerti, parlare di libri ed incontrare autori, partecipare a mostre e godere del piacere di un aperitivo infinito e ricchissimo.

Voluta fortemente da Roberto Stranges e Karol Chini, gestori della storica Caffetteria Zanni di Villa Verucchio, organizzata dal dj Stefano Cecchini in collaborazione con il centro culturale internazionale The Slow Side, Radio Albatro, Free Music Foundation e il Teatro della Rosa,

“Partiamo con The Club. Music & More” dicono in coro i gestori della caffetteria con l’intento di dare a cantanti, musicisti, scrittori e, nel corso del tempo, anche a giovani artisti, in particolare fotografi e pittori del territorio, uno spazio importante di visibilità e comunicazione e un’ulteriore occasione per farsi e farci conoscere. E’ un appuntamento particolare, con proposte artistiche allora dell’aperitivo, cosa inconsueta nella nostra zona, aperitivo ricco altresì di proposte culinarie, come consuetudine del nostro locale”

Il primo appuntamento è alle 19.00 di venerdì 1° dicembre con Jazz This Way, un concerto originale ed inedito all’insegna della ricerca sonora e della contaminazione, dove scoprire e riscoprire melodie che si trasformano attraverso la lente compositiva di Gabriele Zanchini al piano e lo stile vocale policromo di Mariapia Gobbi.

Forti di un lungo sodalizio artistico, il duo ci accompagna in un viaggio di colori tra iconiche melodie del repertorio italiano, classici dello swing, atmosfere carioca, composizioni originali ed estratti della loro ultima uscita discografica In my Ellington mood.

Mariapia Gobbi è cantante, autrice, performer in ambito teatrale, diplomata in Canto Jazz al Conservatorio di Cesena, è molto attiva come bandleader nel panorama culturale e jazzistico romagnolo e non. Si esibisce con grandi ensemble orchestrali come la Maderna Jazz Big band e la Wind Symphony Orchestra diretta dall’eccellenza italiana Marco Lugaresi. Tra le produzioni discografiche, ha dato alle stampe l’album monografico “In my Ellington mood” (Notami Jazz Records) e collabora in produzioni chillout e lounge per Irma Records.

Gabriele Zanchini è pianista e fisarmonicista raffinato ed eclettico, arrangiatore, compositore, didatta, diplomato in Musica Jazz al Conservatorio di Adria e vanta una grande produzione discografica in veste di musicista, autore e arrangiatore, nonché significative collaborazioni jazzistiche a livello nazionale. Docente di pianoforte jazz presso il Conservatorio P. Mascagni di Livorno, ha da poco dato alle stampe Il pianoforte, un approccio moderno per Volontè e dato vita alla serie youtube Pillole di pianoforte Pop.

Si continua l’8 dicembre, sempre alle 18.00, con VISIONARY, un dj set con Stefano Cecchini alla console. Esperto ed eclettico selector, Stefano Cecchini predilige le sonorità funk & soul degli anni 70 e 80, senza però disdegnare un’apertura verso generi differenti, sempre e comunque contraddistinti da un groove dove giro di basso e percussioni fanno da protagonisti e una grande conoscenza musicale fa sì che il suo sound sia, in ogni caso globale, di grande qualità, trascinante e mai banale.

La stessa sera, alle 19.00, il programma artistico continua con la presentazione de Il Teatro dell’Angelo, la poesia che nutre corpo e spirito, l’ultima fatica letteraria di Gianfranco Gori, attore, regista, produttore e scrittore molto attivo e conosciuto nel panorama artistico nazionale.

Si conclude il 15 dicembre, sempre alle 19.00, con Flamingo, un sogno musicale di un tramonto sulle coste della Florida, tra ritmi sudamericani ed il blues padano, il duo con la voce e chitarra del Reverendo Dave ed il sax di Luca Quadrelli.

Reverendo Dave, con le onde del mar Adriatico nel suo pomatato ciuffo e le curve di una bella tabaccaia nella sua Gretsch dannata, è da sempre chitarrista degli Hype, poi autore e cantante e ora musicista di swing tropicale.

Luca Quadrelli si diploma in Sassofono al Conservatorio di Cesena nel 1993-94. Fra le collaborazioni ci sono nomi come Marco Tamburini e Fabrizio Bosso. Nel settembre 2019 ha partecipato al prestigioso festival americano Jazz Aspen Snowmass in Colorado, dove ha aperto i concerti di Sting e John Mayer per citarne alcuni. Nell’ottobre 2019 ha vinto il premio Rimini Europa in the world e nel febbraio 2020 il premio Alfredo Panzini dove lo ha visto di nuovo al fianco di Fabrizio Bosso.

Per info

info & prenotazioni

+39 327 1426508

via Casale 207

Villa Verucchio RN