The stones in concerto a Rimini

Il 3 novembre, ore 22.00, all’House of Rock di Rimini in via Dario Campana,69, ci saranno i The Rolling Stones Tribute Band "The Stones" The Stones è la nuova tribute band (6 elementi) volta a rendere omaggio alla più grande rock'n'roll band della storia, i Rolling Stones. Set-list che spazia in tutto il loro repertorio, dagli esordi ai brani più recenti. Massima attenzione è stata data soprattutto per ricreare le sonorità tipiche dei Rolling Stones. Beppe Baracca (Maurizio Solieri, Ricky Portera) voce e chitarra, Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (Skiantos) chitarra e cori, Carlo Cavazzoni (SpeedFree, Stoneage's) batteria e cori, Massimo Magnani (Skiantos) basso, Franco Nipoti (Crying Steel, Rock Doc) chitarra e cori e Jennie Huston (esperienze in UK) ai cori vi danno il benvenuto. Prenotazioni: 349 5605443



