Ti lascio (al Teatro CorTe) perché mi fai salire il cortisolo, in scena il monologo di Giulia Pont

La stagione del Teatro CorTe di Coriano prosegue con una serata dedicata al teatro comico d’autore. A salire in scena sul palcoscenico romagnolo sabato 24 febbraio alle ore 21:15 è Giulia Pont con Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo - Monologo comico per far lasciare coppie in crisi e confortare single involontari, di e con Giulia Pont e con la regia di Carla Carucci.

Se i divorzi sono in aumento, credere nella coppia non è un progetto fallimentare? Come si fa a pensare di aver trovato l’anima gemella sotto casa, se siamo 7 miliardi? Avranno ragione i poliamorosi? Se Emma Bovary avesse avuto Tinder, come sarebbe finita? La musica leggera ha rovinato la nostra idea di amore? E se stare da soli, alla fin fine, fosse meglio?

Il cortisolo e? noto per essere l’ormone dello stress. E avere livelli alti di cortisolo puo? essere un’ottima ragione per lasciare un partner che non ci rende felici!

Ti lascio perchè mi fai salire il cortisolo racconta come la fine di un amore possa diventare un nuovo inizio. Un viaggio nel quale scoprire se stessi, emanciparsi dai canoni sociali che ci stanno stretti ed esplorare l'universo - spesso ancora tabu? - del piacere femminile!

Un monologo comico sull’inizio di un nuovo amore, il piu? difficile, quello per se stessi.

Spettacolo consigliato per un pubblico dai 16 anni