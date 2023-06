La Notte Rosa si scatena in Piazzale Fellini con "Tim Summer Hits" e i grandi della musica

Indirizzo non disponibile

L’estate è alle porte e le piazze si preparano ad accogliere la grande musica. Dopo il successo della prima edizione, al via anche quest’anno TIM Summer Hits, la kermesse canora estiva di Rai 2, che porta sul palco alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali con i loro successi dell’estate.

Sei le serate a cui si potrà assistere direttamente dalle piazze. Primo appuntamento, a Roma, che accoglierà la prima tappa del TIM Summer Hits, sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno nell’elegante e monumentale Piazza del Popolo, ancora una volta animata e accesa dalle grandi hit estive del momento.

Seconda tappa, sarà poi Rimini, dove l’iconico Piazzale Fellini per il secondo anno consecutivo accoglierà il palco dello show musicale di Rai 2, giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 luglio, offrendo la possibilità di cantare ed emozionarsi insieme ad alcune tra le canzoni più amate.

Tante le sorprese di questa nuova edizione, a partire dalla conduzione. Ad affiancare la padrona di casa Andrea Delogu, conduttrice, attrice e scrittrice per il secondo anno al timone della kermesse musicale, ci sarà Nek, ormai anche apprezzato volto televisivo oltre che artista con trent’anni di carriera e successi.

Uno spettacolo brillante che parte dalle piazze fino a raggiungere le singole case: a partire da domenica 25 giugno, infatti, TIM Summer Hits sarà in onda in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2.