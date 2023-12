Con la commedia "Tony e Ketty", Il mondo del liscio rivive sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina non poteva mancare, nel cartellone della stagione 2023-2024, una serata dedicata al liscio romagnolo che la Regione Emilia-Romagna ha candidato a patrimonio Unesco.

Giovedì 14 dicembre alle ore 21:00 l’appuntamento da non perdere è con la commedia tragicomica da balera "Tony e Ketty" del Teatro delle Temperie. In scena due attori straordinari, due narratori d’eccezione, Andrea Lupo e Mara di Maio, che con trasporteranno il pubblico tra ricordi felici e la malinconia del tempo che passa. Uno spettacolo comico con note amare e un profondo amore per l’umanità e la leggerezza del mondo del liscio. Una storia frizzante che coinvolge e diverte il pubblico dal primo momento, grazie al perfetto ritmo comico dello scambio/scontro tra due personaggi che riescono ad esaltare i lati ridicoli, ma anche romantici che ci sono in chi decide di credere in qualcosa fino alla fine, nonostante tutto.

Tony e Ketty sono due noti cantanti di liscio che si sono esibiti in tutta Italia facendo ballare e divertire il loro numerosissimo pubblico. Gli anni sono passati e la fortuna del liscio è progressivamente venuta a mancare. Gli ultimi anni sono stati un vero disastro: molte balere hanno chiuso, le feste di paese preferiscono i personaggi famosi della tv o i cantanti usciti dai talent, sono rimasti davvero in pochi a saper ballare quei balli di coppia. Arrivati al tour celebrativo per il loro 25° anno di carriera si trovano ad affrontare un mondo profondamente cambiato. Loro stessi sono cambiati. Alle prese con energie che iniziano a mancare e la realtà che ogni tanto fa capolino dietro sorrisi falsi, capelli impomatati, paillettes. Sul palco e nel camerino assistiamo così a incidenti di scena, ridicoli battibecchi, tragicomici retroscena di una carriera artistica al tramonto e ormai inestricabile dalla vita vera.

Biglietti:

Intero: 20€; Ridotto: 18€