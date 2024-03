Nel locale del divertimento, una serata tra le "stelle": tanti ospiti, ma anche il Party di Novella2000 e Kanta Tu

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il locale Top Club Show Dinner – Frontemare di Rimini nella serata di venerdì 22 marzo è pronto ad accogliere i propri ospiti "danzerini" per una serata all'insegna dell'intrattenimento e del divertimento, impreziosita anche dalla presenza di rinomate personalità appartenenti al mondo del calcio, del giornalismo e dello spettacolo.Tra gli ospiti di rilievo, sarà possibile trovare presso i locali di Viale Prinicipe di Piemonte, Roberto Carnevali, Gianluca Pagliuca, Alessio Tacchinardi, Nico Schira, e molti altri nomi illustri.

La serata avrà inizio alle ore 21:00 con una cena spettacolo e spazierà tra menù di carne o pesce, oltre ad un ricco buffet. Il tutto accompagnato dal Kanta Tu con Lele Sarallo, per un’esperienza culinaria e d'intrattenimento esclusiva.

Proseguendo, a partire dalle ore 23:30, i dj Max Monti e Gianni Morri faranno "scatenare" i partecipanti alternandosi in consolle tra una variegata selezione musicale. Ma non è tutto, in concomitanza ci sarà il Party Novella2000 con la presenza del direttore Roberto Alessi.