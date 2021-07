Torna a Santarcangelo "Nòt Film Fest", il festival di cinema indipendente internazionale

Dal 24 al 29 agosto 2021 torna Nòt Film Fest (www.notfilmfest.com), festival di cinema indipendente internazionale che si svolge ormai dal 2018 a Santarcangelo di Romagna (RN). La manifestazione cinematografica avrà luogo nella suggestiva cornice dello Spazio Sferisterio (Via Arrigo Faini 8), dove filmmakers emergenti, veterani e cinefili si mescoleranno in un ambiente rilassato, internazionale e stimolante all’insegna di cinema, musica e buon cibo.

Il festival è sotto la direzione artistica di Noemi Bruschi, Alizé Latini e Giovanni Labadessa e si presenta come una Sundance tutta Italiana dove poter scoprire il grande cinema di domani. Nato nel 2018, Nòt Film Fest propone un progetto capace di creare una nuova dimensione comunitaria, diffondere valori e valorizzare il territorio, attraendo a Santarcangelo oltre 16 partner culturali internazionali e 8 nazionali tra festival, fondazioni cinematografiche, università e ambasciate provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti, oltre alle centinaia di filmmakers in arrivo da tutto il mondo.

Con il sostegno della città di Santarcangelo di Romagna, della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, della Emilia-Romagna Film Commission, del Consolato Generale D'Italia a Los Angeles e della Reale Ambasciata di Norvegia, Nòt Film Fest si presenta per la sua quarta edizione con lo slogan “Rebel Up!”, a ricordare che è solo grazie alle voci ribelli che si crea innovazione.

La manifestazione si pone inoltre l’obiettivo di creare a Santarcangelo di Romagna una nuova stagione turistica fatta di nuove espressioni sociali, culturali ed economiche, con una serie di appuntamenti che regalano un'esperienza unica agli oltre 6.000 avventori che vi partecipano annualmente.





