Torna "Ciocùlèda", l'appuntamento per golosi e amanti del cioccolato

Ritorna Ciocùlèda Rimini, il Festival del Cioccolato che nel weekend dal 16 al 19 novembre animerà Piazza Cavour con il dolce più buono al mondo.

Un appuntamento che inonderà di sapori e colori la Piazza di Rimini con il coinvolgimento di alcuni tra i migliori maestri cioccolatieri e pasticceri da tutt’Italia e non solo. La manifestazione ad ingresso libero, che si svolgerà nel Centro Storico di Rimini, patrocinata dal Comune di Rimini.

Non mancheranno inoltre i laboratori e gli artisti di strada che animeranno il centro città per tutto l’arco del weekend. Oltre agli appuntamenti legati al cioccolato con le degustazioni direttamente agli stands, dove non si potrà resistere alla curiosità di provare tante prelibatezze dolci preparate artigianalmente dai maestri cioccolatieri presenti.

L’appuntamento è presso il Centro Storico di Rimini, in una location consolidata e ottima per assaporare il clima fresco del periodo attraverso il piacere del cibo e della convivialità.