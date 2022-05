Torna il Beach Tchoukball Festival con 1.100 sportivi da tutto il mondo

Dopo il Paganello, proseguire la stagione degli sport “on the beach” con l’International Beach Tchoukball Festival che torna sulla spiaggia di Viserba dal 13 al 15 maggio dopo due anni di forzata sospensione a causa della pandemia. Giunto alla 18esima edizione, il festival, con i suoi 1.100 partecipanti da tutto il mondo, è un’occasione per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Migliaia di ragazze e ragazzi, adulti e giovani da tutto il mondo, appassionati di tchoukball si ritrovano dal 2003 sulla sabbia viserbese. All’inizio erano un centinaio di appassionati e qualche campo, ora sono 1100 i partecipanti, suddivisi in 100 squadre, che si incontreranno senza interruzione in circa 1000 partite disputate sui 20 campi ospitati dagli stabilimenti balneari Bahia Rico's Cafè (bagni 35-36), Playa Tamarindo (bagni 30-34) e Marinagrande (bagni 24-29). Il Tchoukball, arrivato in Italia una ventina d’anni fa, è uno sport di squadra che unisce elementi della pallavolo, della pallamano e della pelota basca mantenendo una forte connotazione educativa e di fair-play.