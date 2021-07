Torna il granaio dei sogni con fiabe classiche, moderne, teatro e musica

Torna Il "granaio dei sogni", la rassegna di Teatro Ragazzi curata da Nata Teatro e Teatro Europeo Plautino, per la prima volta in edizione estiva presso l’Arena Spettacoli di San Giovanni in Marignano. Sono quattro gli spettacoli in cartellone: fiabe classiche, moderne, teatro e musica…tanti linguaggi diversi per riavvicinare i più piccoli al teatro e farli volare con l’immaginazione. La rassegna apre le sue porte venerdì 9 luglio con lo spettacolo Il mondo di Fedro di Teatro Europeo Plautino, ispirato alla raccolta di favole del celebre scrittore romano. Regia di Riccardo Bartoletti, con Simone Càstano e Gianluca D'Agostino. Giovedì 15 luglio sarà la volta di Nata Teatro con lo spettacolo Il soldatino di stagno, una fiaba delicata ed avventurosa narrata da Giorgio Castagna e dalle musiche dal vivo di Lorenzo Bachini, regia di Marco Zoppello. Ancora teatro e musica con Pierino in blues di Nata Teatro che va in scena giovedì 22 luglio, diretto da Alessandra Aricò, con Andrea Vitali, Lorenzo Bachini ed Emilio Bucci. Chiude la rassegna mercoledì 11 agosto lo spettacolo Emanuela e il lupo, ormai storica produzione di NATA Teatro, che parla di amicizia e tolleranza. Regia di Livio Valenti, con Eleonora Angioletti e Livio Valenti. L’inizio degli spettacoli è alle 21.15, presso l’Arena Spettacoli in via Largo Fosso del Pallone (San Giovanni in Marignano), il costo del biglietto è di €6. Iniziativa curata da NATA Teatro e Teatro Europeo Plautino In collaborazione con Comune di San Giovanni in Marignano, Teatro A. Massari, Pro Loco San Giovanni in Marignano, Ass. Scuolinfesta. E con il sostegno degli sponsor Fioreria D’Arte, Tre.V Arredamenti, Gabetti