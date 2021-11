Torna “Il Novellino” la rassegna di teatro per le scuole

Torna la rassegna di teatro per le scuole Il Novellino a cura di Alcantara Teatro con il contributo e la collaborazione del Comune di Rimini - Assessorato alla Cultura. Un ricco calendario di proposte con protagonisti grandi interpreti e compagnie del teatro ragazzi che presenteranno spettacoli rivolti a varie fasce d’età attraverso linguaggi artistici diversi, affrontando anche temi importanti per la formazione dei più piccoli. Da venerdì 3 dicembre a giovedì 24 marzo la rassegna Il Novellino - Nuove generazioni sarà ospitata dal Teatro degli Atti di Rimini e le prenotazioni partiranno lunedì 22 novembre. Obiettivo fondante è far conoscere ai ragazzi la bellezza e l’importanza del teatro quale luogo di incontro educativo, sociale e culturale declinato in tutte le sue sfaccettature: dal racconto alla favola, dalla magia alla realtà, attraverso il mondo dell’interpretazione. Tutte le informazioni dettagliate sulle proposte e sulle modalità di adesione sono illustrate sul sito di Alcantara a questo link: https://www.alcantarateatroragazzi.it/rassegne/il-novellino/

Calendario:

- venerdì 3 dicembre 2021, Teatro degli Atti, ore 10.00, “Inti. Storia d’Amore e Alberi” età: 6/10 anni

- martedì 25 gennaio 2022, Teatro degli Atti, ore 10.00, Alessia Canducci in “Flexus E per questo Resisto”, età: 11/14 anni

- mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio 2022, Teatro degli Atti, ore 10.00, Schedia Teatro con “Rose nell’insalata” età: 5/7 anni

- lunedì 21 febbraio 2022, Teatro degli Atti, ore 10.00, Eccentrici Dadarò “Amici in(di)visibili” età: 6/10 anni

- venerdì 4 marzo 2022, Teatro degli Atti, ore 10.00, Scenamadre “Tre” età: 11/14 anni

- lunedì 7 marzo 2022, Teatro degli Atti, ore 10.00, Teatro degli Incamminati “Perlasca. Il coraggio di dire no” età: a partire dai 14 anni