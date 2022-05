Rimini classica anima l’estate 2022 con grandi ospiti come Fabrizio Bosso, Raphael Gualazzi, Grazia Di Michele e tanti altri 

Venti appuntamenti in dieci location differenti per un’estate all’insegna di Rimini Classica con rassegne come i Concerti all'Alba e al Plenilunio in spiaggia a Riminiterme, i Concerti d'Estate con il contribuito del Comune di Montescudo – Monte Colombo e i Concerti al Tramonto nella suggestiva Terrazza del Castello di Albereto, in collaborazione con il Ristorante Castello. A queste si affiancheranno i concerti nell'Arena del Parco degli Artisti, completamente rinnovata, in collaborazione con il Comune di Rimini e l'Associazione Sorrido Libero. Fra i protagonisti dell'estate ritroviamo alcuni degli artisti che hanno avuto più successo in questi anni come Fabrizio Bosso, in duplice veste: sarà protagonista del concerto ad Albereto il 5 luglio al tramonto con il suo Spiritual Trio e duetterà con Raphael Gualazzi, il quartetto Jazz inc e gli archi di Rimini Classica, per l'attesissima Alba della Notte Rosa del 3 luglio a Riminiterme. Altri?artisti di spicco saranno Federico Mecozzi, Drupi, Grazia Di Michele, David Riondino, Simone Zanchini & Mario Marzi per 5 serate imperdibili. "Accanto a questi grandi nomi - racconta Aldo Maria Zangheri, direttore artistico di Rimini Classica - questa estate non mancheranno concerti con artisti riminesi che ci rendono davvero orgogliosi. Cristina Di Pietro tornerà a essere protagonista con Finalmente Lucio, un concerto interamente dedicato a Battisti. Andrea Amati si cimenterà in fleurS, traendo spunto dal celebre album di Franco Battiato e Houdini Righini con Heroes, canterà e racconterà dell'indimenticabile Duca Bianco David Bowie. Al Parco degli Artisti, Rimini Classica il 24 giugno in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica G.Rossini, produrrà il grande evento In the name of Love, U2 Rock e spiritualità, condotto da Don Marco Foschi "Don Mark", con le voci di Filippo Malatesta e Clarissa Vichi e l'accompagnamento di band e orchestra. Il 5 agosto sempre al Parco degli Artisti con Champions! Rimini Classica porta il meglio dei suoi 8 anni di attività di crossroads, con le canzoni più celebri dei Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns 'n Roses e altri, per Voci, Band, Orchestra sinfonica e Coro, per una serata davvero?unica". Imminenti gli appuntamenti con la musica classica: il primo sarà lo Schiaccianoci di Tchaikovsky in versione per quintetto d'archi e con la voce recitante di Tiziano Paganelli, il 15 maggio alle ore 18.00 nella suggestiva Chiesa della Pace di Trarivi di Montescudo. Il secondo appuntamento sarà?Amadeus, il 20 maggio al Teatro degli Atti ore 21.00, concerto interamente dedicato a Mozart, con la pianista solista Beatrice Magnani che eseguirà il concerto K466 e l'Orchestra sinfonica Rimini Classica diretta da Daniele Rossi che proporrà la struggente sinfonia numero 40, K550 del genio salisburghese.?Il 4 giugno, al teatro Galli ore 20.30, ci sarà la Finale del Festival di Rimini, recuperata dopo 2 anni di rinvii causa Covid. Saranno 24 gli autori, interpreti e band che si contenderanno gli ambiti premi della Giuria di qualità, del pubblico presente in sala e dell'Orchestra e band che?accompagneranno dal vivo le 16 canzoni inedite. Sta davvero per iniziare un'estate da sogno, con tutte le facce della Musica. Tutte le info sulla pagina Facebook Rimini Classica, su www.riminiclassica.it e scrivendo mail a?riminiclassica@gmail.com