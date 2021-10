Tornano le rassegne “il Giardino segreto” e “Storie tra le nuvole”

La rassegna di incontri con gli autori, Il Giardino segreto, replica anche in autunno. La prima edizione, in versione estiva organizzata dalla biblioteca comunale e dal Museo del Territorio con 11 pomeriggi all’aperto, torna con tre nuovi appuntamenti, in collaborazione con il Comitato Riccione Paese. Ad aprire la rassegna saranno sabato 30 ottobre Lia Celi e Andrea Santangelo con Le tagliatelle di Lucrezia di (Minerva edizioni), a seguire sabato 13 novembre America non torna più, di Giulio Perrone (Harper Collins) e sabato 11 dicembre Black Money (in uscita il 21 ottobre) di Paolo Roversi (SEM). Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18.00.



