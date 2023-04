Per il finale di stagione, l'omaggio musicale a Franco Battiato di Simone Cristicchi e Amara

Gran finale per la stagione teatrale 2022-202 di Cattolica. Per l'occasione, mercoledì 5 aprile alle ore 21:00 andrà in scena presso il Teatro della Regina il concerto dedicato a Franco Battiato che vede per la prima volta insieme sul palco Simone Cristicchi e Amara in Torneremo ancora, dal titolo dell?ultimo brano che ci ha regalato il Maestro.

I due protagonisti affrontano con grazia e rispetto il repertorio mistico di Battiato, facendosi portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera. Pochi sono quegli artisti che riescono a ?cucire? terra e cielo, raggiungendo la rara armonia capace di risvegliare e accarezzare l?anima. Franco Battiato, pellegrino dell?Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un?eredità preziosa in cui alla forma canzone si sposa alchemicamente una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale L?ombra della luce alla struggente e amatissima dal pubblico La cura, da E ti vengo a cercare fino all?ultimo brano inciso Torneremo ancora.

?È la libertà che ho sempre ammirato in Battiato - rivela Simone Cristicchi. Gli devo molto, devo molto alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l?arte come ?missione? per aiutare la crescita e l?evoluzione spirituale dei propri contemporanei. Battiato è un punto di non ritorno: c?è un prima e un dopo di lui, nessun altro. È stato l?unico cantore di un divino che non ha mai saputo di incensi e sagrestie. Con questo progetto sento l?emozione e il privilegio di interpretare insieme ad Amara il suo repertorio mistico, e immergermi ancora più profondamente in quei messaggi che valicano i confini del tempo?.

?Viaggiare nella consapevolezza della coscienza lucida di Battiato è stato come spingermi oltre confine, un elevarsi a nuove frequenze, altri codici, altre certezze, alte visioni del Sé e della realtà circostante - sottolinea Amara. Una trasmutazione radicale, direi, per chi come me cerca verità e orizzonti nuovi da valicare. Grazie a Franco ho capito che è solo oltrepassando se stessi che si può raggiungere quel ?Centro di gravità permanente? che tanto cerchiamo?.

Ad alternare l?esecuzione dei brani - nella nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti - faranno da guida alcune letture tratte dai maestri che hanno influenzato il pensiero di Battiato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e il teologo Guidalberto Bormolini.

Il concerto, lontano da una sterile celebrazione, vuole essere liturgia musicale sulle tracce dell?insondabile mistero dell?Essere davanti al Divino. Un viaggio musicale che è ricerca dell?essenza nella confusione della modernità, e ?rapimento mistico e sensuale? tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.

Sul palco, accompagnano i due artisti il Maestro Valter Sivilotti al piano e i solisti dell?Accademia Naonis di Pordenone (Lucia Clonfero, violino, Igor Dario, viola, Alan Dario, violoncello, U.T. Gandhi, percussioni, Franca Drioli, soprano).