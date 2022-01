Trekking, camminare tra racconti, leggende, favole, misteri e silenzi

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

?Due escursioni in scioltezza e rilassatezza, tra racconti, leggende, favole, misteri e silenzi. La prima sarà domenica 23 gennaio 2022 quando si camminerà dal torrente Marano a Vallecchio, Albereto, Montescudo, Montecolombo. Un quasi-anello alla scoperta dell'affascinate campagna riminese.?Un itinerario al di fuori dei classici percorsi. Ritrovo ore 9,30 presso il chiosco del Parco del Marano ( Il chiosco?della Luna- Via Parco Del Marano 141 - 47854 Coriano RN )?Costo di partecipazione: 12 euro. Lunghezza percorso: 14 km circa?La seconda escursione si svolgerà domenica 30 gennaio 2022 e si percorrerà un anello che da Petrella Guidi porterà a Sant'Agata Feltria. Un percorso a forma di otto per (ri)-scoprire due borghi da favola. Ritrovo ore 9,15 presso Pasticceria Caffetteria Valmarecchia a Novafeltria. Costo di partecipazione: 12 euro. Lunghezza percorso: 14 km circa?Per entrambe le escursioni è previsto pranzo al sacco e il rientro nel pomeriggio.?Per informazioni e prenotazioni:?Cristian Savioli, guida Turistica e Guida Ambientale Escursionistica. Cellulare: 333-4844496?Email: cristiansavioli@protonmail.com