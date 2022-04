Trekking, passeggiando per i vicoli di San Leo

Domenica 24 aprile si svolgerà una tranquilla passeggiata di circa due ore per i vicoli del borgo più ricco di storia e storie di tutta la Valmarecchia. Ci si avventurerà per stradine e saliscendi del paese senza dimenticare il Duomo, la Pieve, la vasca e le incisioni rupestri, la chiesa della Madonna di Loreto, l'antica fonte, la fortezza (esterno). Per arrivare ai personaggi che di qui sono passati o ne hanno parlato: Cagliostro, San Francesco, Dante Alighieri, Piero della Francesca. Ritrovo 9,30 presso la fontana di Piazza Dante a San Leo. Costo 10 euro Per informazioni e prenotazioni: Cristian Savioli, Guida Turistica e Guida Ambientale Escursionistica Cell. 333-4844496 Email: cristiansavioli@protonmail.com