“Tutti al mare”, per l’inaugurazione della mostra sui 180 anni di vacanza a Rimini

Sabato 1 luglio alle ore 18:00 presso il bagno 47 si svelerà la mostra diffusa dedicata a 180 anni in vacanza a Rimini, un viaggio nella memoria e nel presente attraverso 100 plance, 200 immagini ed oltre 20 manifesti che hanno punteggiato la storia balneare di Rimini.

La mostra è allestita in riva al mare fino al 31 agosto dal bagno 47 al bagno 100 e permetterà di rivivere 180 anni di storia (1843-2023), dalla fondazione del primo stabilimento balneare

All’inaugurazione della mostra saranno presenti il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, Mauro Vannipresidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud, Gianluca Capriotti presidente di Confartigianato Rimini, Alessia Mariotti presidente del Consiglio di Campus di Rimini, i bagnini coinvolti nel progetto e tanti amici della spiaggia di Rimini

Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini.

Passeggiando dal bagno 47 al bagno 100 si potranno incontrare un centinaio di plance che raccontano la spiaggia dai suoi esordi ottocenteschi a oggi, passando attraverso gli anni del boom economico, quando Rimini diviene la Capitale del turismo balneare europeo: oltre due chilometri e mezzo di sorrisi, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia accompagnano lo spettatore lungo curiosità, luoghi e pratiche in parte rimasti invariati da oltre un secolo, in parte cancellati dal tempo.

Il percorso è composto da 8 sezioni che raccontano gli albori della vita balneare (Si comincia!), il mare e suoi modi di salparlo (Tuffi e spruzzi), l’eleganza dei costumi e il senso del pudore (Chic&Chic), il lungomare e i suoi eventi (Parate e sfilate), l’organizzazione di spiaggia e le sue architetture (Capanni e rose), i giochi (Palette e secchielli), le attività per il benessere del corpo (Su le braccia, giù le braccia) e i rituali con i suoi personaggi (Tipi e riti). A corredo dell’apparato fotografico, splendidi manifesti di promozioni turistiche del passato e alcune bizzarrie.