Tutti pazzi per la castagna: a Montefiore quattro domeniche per celebrare il frutto dell’autunno

Montefiore Conca dedica un intero mese di eventi al frutto autunnale per antonomasia, uno dei prodotti della terra più ricercati dai buongustai: la castagna. Dopo l'appuntamento con MangiarSano - un percorso nel gusto che domenica 1° ottobre ha regalato ai più golosi degustazioni di carni, ortaggi passando per miele, olio, pane a lievitazione naturale e pecorini - si alza il sipario sull'edizione 2023 della tradizionale Sagra della Castagna organizzata dalla Pro Loco di Montefiore Conca con il patrocinio del Comune. Un appuntamento imperdibile, che celebra il prelibato frutto del bosco: nelle domeniche di ottobre (8,15, 22 e 29) spettacoli, punti ristoro, mercatino di prodotti enogastronomici, castagne, giochi in piazza e musica folcloristica con orchestra. A farla da padrona saranno le caldarroste, bollite e innaffiate da ottimo Sangiovese con il contorno del variopinto paesaggio autunnale e dei splendidi scorci naturali che l'entroterra della Valconca è in grado di regalare. Per i più piccoli, da non perdere il "mercatino del giocattolo": ogni bambino potrà portare giocattoli, vestiti, libri, accessori, allestire uno stand venderli o scambiarli con i tutti bambini presenti. La partecipazione è libera. Per informazioni potrete contattare Ludovica al numero 3337634070