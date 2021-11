Uisp Rimini organizza una camminata e una tavola rotonda per combattere la violenza di genere

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Uisp Rimini scende in campo con due appuntamenti per sensibilizzare su questo argomento: una Tavola Rotonda per capire a che punto siamo, a Rimini, in tema di violenza sulle donne e una gara podistica per correre (o camminare) contro i soprusi di genere. La Tavola Rotonda si svolgerà mercoledì 1 dicembre e vedrà il Vicesindaco del comune di Rimini e assessore alle Pari Opportunità Chiara Bellini e la Presidente del Consiglio Comunale di Rimini Giulia Corazzi confrontarsi sul tema i Diritti delle donne in ambito sportivo e non solo. Insieme a loro, alle ore 18 presso la caffetteria Skyline, sarà presente la Responsabile Nazionale UISP Politiche di Genere e Diritti Manuela Claysset, la presidente Uisp Comitato territoriale di Rimini Mariagrazia Squadrani e i centri anti-violenza CHIAMA chiAMA e Rompi il Silenzio A organizzare tutto, Claudia Petrosillo, referente Politiche di genere di Uisp Rimini. Oltre alla Tavola Rotonda di mercoledì 1 dicembre, Uisp Rimini ha organizzato anche una gara podistica non competitiva. Domenica 28 novembre andrà in scena la seconda edizione de La Sgambatella, una camminata di 7 km ad anello, dal parco della Cava al mare, con merenda ristoro offerta. La manifestazione è gratuita e a scopo benefico. Nessun costo fisso di partecipazione, ma si potrà fare un’offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto ai centri antiviolenza per le donne vittime di violenza Rompi il Silenzio e CHIAMA chiAMA. Il programma della Sgambatella prevede: ore 8.30 ritrovo all’ingresso parco della CAVA del Centro Ausa (accanto alle scuole Bertola), dove ci sarà la registrazione. Partenza ore 9.30. Il percorso è lungo circa 7km percorribili a passo libero. Iscrizione entro mercoledì 24 novembre compilando il form https://tinyurl.com/24sma8p9