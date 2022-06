“Un sì per la vita”, spettacolo solidale a favore del progetto “con il cuore per il cuore”

Domenica 26 giugno alle 21, alle Corte degli Agostiniani (via Cairoli 40 a Rimini) si apre il sipario su “Un si per la Vita” un meraviglioso spettacolo di musica e danza a favore del progetto “Con il cuore per il cuore”, un progetto che segna una tappa molto importante del quinto anniversario dell’associazione “Con le ali di Chiara”. Uno spettacolo solidale per la raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato a una scuola primaria della Provincia di Rimini. Si esibiranno: la band dei medici cardiologi “Doors To Baloon”, il duo “Gea and Guitar” Gea Rambelli voce e Alessio Piro alla chitarra. Danzeranno gli allievi delle scuole Dance Studio, On Stage, Progetto Danza, Irene Corrado. Conduce la serata Checco Tonti. L’ingresso è a offerta libera.