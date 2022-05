Una camminata per riconoscere gli uccelli attraverso il loro canto

Domenica 15 maggio si svolgerà “Uccelli migratori, un viaggio fra ambiente e tradizioni” una camminata alla scoperta del territorio dell’Oasi di Torriana Montebello. L’appuntamento che rientra nel programma primaverile “Insieme a Primavera”, con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana, sarà l’occasione per immergersi nella natura e nella storia. La camminata di circa 6 km è gratuita e aperta a tutti, soci e non soci. Il ritrovo è fissato alle ore 15:30 alla Fontaccia di via Sabioni, sotto la rupe di Montebello (su Google è indicata come “Area di sosta La Fontanaccia”) e insieme a Riccardo Santolini, docente di Ecologia all’Università degli Studi di Urbino e ad alcuni conoscitori delle tradizioni locali, si scoprirà come riconoscere gli uccelli attraverso il loro canto, senza disturbare si osserveranno i siti di nidificazione dei gruccioni, del falco pellegrino e, allungando un po’ il percorso ad anello, si andranno a scoprire i segreti del Fosso delle acque salate, la fonte ferrosa, il cimitero dei giganti, la parrocchia di San Biagio e il giacimento di fossili (che sarà il protagonista di una delle prossime uscite in programma).



Intanto, proseguono le iscrizioni al Concorso fotografico amatoriale ““Una foto per OaSì”, aperto a tutti con due sezioni distinte tra over e under 18 con termine di consegna foto fissato per il 31/12/2022.?I temi legati al territorio da tradurre in immagini sono: 1) Paesaggi diurni e notturni del territorio, 2) I sentieri della memoria (Montebello, Saiano e gli antichi borghi abbandonati), 3) La fauna, 4) La flora (alberi monumentali, fiori, erbe…), 5) Alla scoperta del territorio a piedi, in bicicletta, a cavallo.?Per informazioni, regolamento e iscrizioni al concorso: oasinsiemeperlevalli@google.com